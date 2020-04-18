Все последние случаи заражения коронавирусом в Кыргызстане — контактные. Об этом сообщил на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, количество контактных лиц составляет 7 тысяч 738 человек. Они находятся под наблюдением медицинских работников.

Нурболот Усенбаев добавил, так как последние зарегистрированные случаи заражения — контактные, каждый внимательно расследуется.

«Мы уточняем буквально всех контактных лиц. Все границы очагов устанавливаются. Проводятся большие противоэпидемические мероприятия, включая лабораторные исследования, дезинфекционные мероприятия», — сказал он.

Замминистра добавил, что заражение в основном происходит из-за тесного контакта в бытовых условиях. «Поэтому пока массового распространения не имеет», — отметил он.

В Кыргызстане зарегистрировано 506 случаев коронавируса, 130 человек выздоровели, пятеро умерли.