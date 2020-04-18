Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 2,3 миллиона человек

Число зараженных коронавирусом в мире человек за сутки выросло на 85 тысяч 479. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
На сегодня зафиксировали 2 миллиона 243 тысячи 512 случаев заболевания вирусом. Больше всего зараженных в США (701 тысяча 475), Испании (190 тысяч 839), Италии (172 тысячи 434), Франции (149 тысяч 130), Германии (141 тысяча 397) и Великобритании (109 тысяч 769).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, составляет почти 570 тысяч, за сутки показатель вырос на 25 тысяч 774 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 506 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 тысячу 546, Узбекистане — 1 тысячу 405, России — 32 тысячи 8. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.