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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 2,3 миллиона человек

Число зараженных коронавирусом в мире человек за сутки выросло на 85 тысяч 479. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня зафиксировали 2 миллиона 243 тысячи 512 случаев заболевания вирусом. Больше всего зараженных в США (701 тысяча 475), Испании (190 тысяч 839), Италии (172 тысячи 434), Франции (149 тысяч 130), Германии (141 тысяча 397) и Великобритании (109 тысяч 769).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, составляет почти 570 тысяч, за сутки показатель вырос на 25 тысяч 774 человека.

После заражения коронавирусом скончались 154 тысячи 209 человек (рост на 9 тысяч 988 за сутки). В том числе в Италии умерли 22 тысячи 745 человек, Испании — 20 тысяч 2, Франции — 18 тысяч 681.

В Кыргызстане зарегистрировали 506 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 тысячу 546, Узбекистане — 1 тысячу 405, России — 32 тысячи 8. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150465/
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