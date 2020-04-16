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Общество

Волонтеры решили не отменять традиционное поздравление ветеранов с Днем Победы

Волонтеры фонда «Ветераны 365» и активисты форума «Дизель» объявили о старте ежегодной акции — поздравлении ветеранов с Днем Победы «Успей сказать спасибо!». Об этом 24.kg сообщили в фонде.

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Активисты отметили, что это было сложным решением из-за ситуации, сложившейся в стране в связи с распространением коронавируса. «Но тем не менее мы объявляем сбор на поздравление ветеранов, тружеников тыла, блокадников, узников, вдов с Днем Победы. Этот праздник планировали отмечать в этом году с размахом, но пандемия внесла свои коррективы. Неизвестно, как долго она продлится, но мы хотим успеть сказать спасибо тем, кто еще помнит, как добывалась Победа, как она ковалась в тылу», — сказали в фонде.

И добавили, что с каждым месяцем список ветеранов уменьшается. «Возраст не щадит никого. И совсем скоро у нас останутся только воспоминания, истории. Но пока есть возможность услышать их из уст свидетелей, запомнить и поблагодарить за их мужество, труд, за то, что много лет назад они победили и подарили нам всем мир», — отмечают в фонде.

Мы понимаем, что карантин может внести коррективы в наши планы, и подарки мы сможем развести всем после праздника. Но каждый наш ветеран получит его.

Пока средства можно перечислить на электронный кошелек или расчетный счет в банках:

  • «ЭлСом»: 0555175185;
  • «Сбербанк»: +79313394184;
  • «Оптима»: 4169 5853 4158 4778;
  • «Демир»: 4215 8901 1166 4865.

Справки по телефонам: 0555175185 (Маша), WhatsApp 0555226227 (Зинаида).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150319/
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