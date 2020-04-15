Комендатура города Ош обещает помогать с доставкой продуктов до торговых точек

Сегодня комендант Ноокатского, Кара-Суйского районов и города Оша ответил на вопрос, как доставлять продукты первой необходимости до точек розничных продаж в режиме ЧП.

Малик Нурдинов ответил, что оптовики могут беспрепятственно доставлять продукты до точек продаж.

«Некоторые продавцы за картошкой специально ездят в Ош или Араванский районы. Если вы оптом продаете овощи, можете обратиться в комендатуру, предоставить адреса магазинов, где реализовывали товар. Мы поможем доставить продукты с соблюдением всех карантинных мер», — сказал Малик Нурдинов.