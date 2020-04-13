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Общество

Расскажи миру о своей Родине. Открыт прием заявок на детский видеоконкурс

Открыт прием заявок на международный детский конкурс «Расскажи миру о своей Родине», который проходит третий год подряд в России. Об этом сообщил организационный комитет конкурса.

Участники должны создать видеоролики о своей стране, родных местах на двух языках — русском и иностранном.

Конкурсные работы размещаются в интернете, а лучшие демонстрируются в государственных музеях РФ, общественных парках и на крупных бизнес-мероприятиях.

За время существования в конкурсе приняли участие более 5 тысяч человек из 24 зарубежных государств.

Прием заявок открыт до 10 октября 2020 года.

Награждение лучших пройдет в Москве.

Условия участия можно посмотреть по ссылке. Подать заявку на участие, заполнить анкету и приложить работу можно по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149992/
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