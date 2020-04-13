В Бишкеке бездомные могут переждать комендантский час в приюте «Коломто»

В Бишкеке лица без определенного места жительства могут переждать комендантский час в приюте «Коломто». Об этом на брифинге сообщил комендант Бишкека Алмаз Орозалиев.

По его словам, горожане часто говорят о том, что бездомные не соблюдают комендантский час.

«В данном случае даже они должны соблюдать комендантский час. Ограничения они могут переждать в приюте», — сказал Алмазбек Орозалиев.

Он добавил, что работники коммунальных служб жалуются на нехватку спецпропусков. Однако им было предписано организовать доставку коллектива на место работы.