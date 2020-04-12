Правительство обещает обеспечить средствами защиты каждого врача в зоне риска

Правительство обещает каждого врача, работающего в зоне риска, в полном объеме обеспечить средствами защиты. Об этом на заседании Республиканского оперативного штаба сказал первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов.

Министерству здравоохранения поручено усилить контроль над соблюдением необходимых требований для недопущения случаев заражения медиков.

По данным правительства, бюджет Фонда обязательного медицинского страхования составляет 16 миллиардов сомов. На сегодня бюджет исполнен на 2,9 миллиарда.

«В первом квартале текущего года финансирование гарантированной заработной платы с учетом КТУ (коэффициента трудового участия) медицинских работников произведено в полном объеме согласно представленным заявкам. На эти цели было направлено 1 миллиард 707,2 миллиона сомов и 311,4 миллиона сомов — на страховые отчисления в Социальный фонд. Кроме того, в первом квартале за исполнение индикаторов результативности семейным врачам выплачено 78,5 миллиона сомов, семейным медсестрам — 22,7 миллиона», — сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

Отметим, в Кыргызстане 63 медицинских работника заразились коронавирусной инфекцией.