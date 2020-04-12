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Общество

Турция не будет штрафовать иностранцев за нарушения визового режима

Турция не будет применять штрафные санкции в отношении иностранных граждан, у которых превышен срок визового пребывания или вида на жительство. Об этом сообщило посольство Кыргызстана в Турции.

Решение принято из-за пандемии коронавируса COVID-19 и отмены авиарейсов. «Данные меры будут действовать до возобновления регулярных авиарейсов», — отмечают в посольстве.

Накануне Министерство внутренних дел Турции ввело запрет на выход на улицу для жителей 30 городов.

«Посольство призывает граждан Кыргызстана, временно пребывающих, обучающихся, работающих, и постоянно проживающих в Турции, выполнять все требования по соблюдению принимаемых мер по защите населения от распространения коронавируса», — сообщили в посольстве.

Отметим, по данным Госслужбы миграции, в Турции на заработках находятся 30 тысяч граждан КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149861/
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