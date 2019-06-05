В Турции несколько кыргызстанцев остались на улице

В городе Мармарисе несколько кыргызстанцев остались на улице. Информацию 24.kg подтвердили соотечественники в Турции.

По их данным, 20 работников из Кыргызстана, недавно прибывших на работу в Marti Resort Hotel, попросили руководство изменить их рабочий график или назначить на позиции, указанные в трудовом соглашении.

«Руководство отеля отказало, пригрозило наложить штраф в размере $850 и, не выдав зарплату, выселило из общежития. Кроме того, вызвало полицию, троих активных передали правоохранителям. Остальные 17 человек без денег остались на улице. В основном молодые девушки и парни. Их в Турцию отправило агентство «Амасса» в Бишкеке», — рассказали соотечественники.

С помощью земляков 14 кыргызстанцев прибыли в Анталью и в данное время ищут работу, троих из них пригласили на работу в Измир.