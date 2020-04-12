Молодежь вернулась из Бишкека. Как живут в сельской местности в режиме карантина

По всей территории Кыргызстана введен режим чрезвычайной ситуации, а в отдельных регионах — чрезвычайного положения. На самом деле ЧС и ЧП в интерпретации местных властей мало чем отличаются друг от друга.

Панфиловский район находится в 100 километрах от Бишкека. Зараженных коронавирусом здесь на сегодня нет. Но это не значит, что меры предосторожности не приняты. Как раз наоборот: порой порядки настолько строгие, что бишкекский комендант позавидует.

Въехать в Кара-Балту

Своего большого рынка или супермаркета в районе нет. Поэтому жители традиционно едут покупать продукты в Кара-Балту. Она находится в соседнем Жайылском районе. Еще пару недель назад это было настоящим испытанием. Жителей Панфиловского района просто не пускали в «чужой» район.

На въезде в Жайылский район дежурили милиционеры, которые проверяли прописку.

После неоднократных жалоб ситуация изменилась. На посту появились медики в защитных костюмах, которые справляются о самочувствии и измеряют температуру всех въезжающих.

«У нас теперь как в Бишкеке. Оказывается, не только о столице могут заботиться. Про Панфиловку тоже вспомнили», — шутит местный житель Каныбек, вместе с которым мы едем в Кара-Балту.

На обратном пути, правда, никто температуру измерять не стал. А милиционеры на посту обиделись, увидев, что их фотографируют. Предложили вместо этого встать вместе с ними и помогать.

Будни села

В самом селе Панфиловском, или Панфиловке, как по привычке называют его местные, все тихо и спокойно. На первый взгляд не поймешь, изменилось ли что-то. Сейчас весна, поэтому сельчане больше заняты полями и огородами, чем борьбой с коронавирусом.

Кто-то уже успел убрать в огороде, побелить деревья. Некоторые еще только собираются этим заняться. Местами грунтовые воды слишком близко. Поэтому нужно дождаться, пока земля просохнет.

«Мы уже убрали все в огороде, перепахали его. На днях будем сажать картошку, а вот овощи чуть позже — холодно по ночам еще, замерзнуть могут. Жаль, снег пошел, заморозки были. А я уже виноград открыл, да абрикос так дружно цвел. В этом году, видимо, останемся без абрикоса», — рассказывает Икрам байке, печально глядя на облетевшие с деревьев листочки.

Я не была здесь с прошлого года. И долго не могла понять, чего же не хватает. Вроде все как обычно, ведь в селе и без карантина трудно найти много людей на улице, особенно в это время года. И только минут через 40 до меня дошло: на улицах нет детей.

Оказывается, местные власти долго пытались уговорить людей не разрешать детям играть на улице, собираться большими компаниями. Вроде и требование выполнить не так сложно. В частном доме ребенку вполне хватает места для игр и активности.

Но уговоры не действовали. Тогда людям пригрозили, что будут штрафовать на 3 тысячи сомов, если увидят слоняющихся по улице детей. Сработало. Детей на улицах практически нет, разве что школьники постарше ходят в ближайший к дому магазин за хлебом.

В магазин только в маске

Чтобы убедиться, что затишье связано именно с карантином, решили отправиться в административный центр Панфиловского района — город Каинду. Благо, это совсем недалеко — всего пять минут езды от Панфиловки.

И здесь становится понятно, что режим ЧС в регионе может быть даже жестче, чем ЧП в Бишкеке. Людей на улицах практически нет, открыты только продуктовые магазины. Ни одной маршрутки, которые раньше ездили в Кара-Балту или Бишкек, тоже нет. Я впервые видела такое за последние лет 10-12.

Купить продукты здесь можно. Ассортимент, правда, не очень большой, но все-таки самым необходимым город вполне обеспечен. На местном базарчике овощи по приемлемым ценам, а в магазинах выбор ничуть не хуже, чем в Бишкеке. Так же, как и в столице, здесь требуют носить маски.

«Никакие доводы относительно бесполезности маски для здоровых людей не принимаются. Хочешь в магазин или аптеку, надень маску. Нет маски? В помещение не пустят. Мы и согласны их носить, но маски часто не купишь. Недавно в магазине видела многоразовые маски по 25 сомов, а в Бишкеке их продают в два раза дешевле. Покупать не стала, сшила сама», — рассказала местная жительница Лариса Викторовна.

В Каинде, как и во всем Панфиловском районе, уже почти три недели действует режим карантина и самоизоляции.

Работа только в части

Немногие предприятия, которые действовали в Каинде, сейчас тоже закрыты. ОсОО «Металл-Кен», которое работало на базе бывшего Каиндинского кабельного завода, ввело режим изоляции до 15 апреля.

«У нас многие работают на Каиндинском сахарном заводе. Сезон уже давно закончился. Но часть сотрудников должны были вызвать на работу из-за начинающихся ремонтных работ. Но из-за этого карантина так и не вызвали. А ведь для многих работа на сахарном — единственный источника дохода. Быстрее бы уже начался ремонт», — продолжает рассказ Лариса Викторовна.

Одним из немногих работающих предприятий в Панфиловском районе остается российская военная часть. Она расположена почти на границе с Казахстаном. Местные жители работают там в охране или водителями.

«Командир части сразу предупредил, что сотрудники могут не переживать. Часть — военный объект. Работать будем в любом случае. Правда, на работу надо теперь выезжать чуть раньше. В селе Ровном поставили пост, измеряют температуру, записывают данные», — отметил житель Каинды Мурат.

Вернуться на Родину

— О, и вы решили домой вернуться. Что, Бишкек нынче не прокормит? — с усмешкой спрашивает дед Усен, услышав наши разговоры с жителями Каинды.

— Ну да, вернулись, работы-то в городе сейчас особо нет, выйти никуда нельзя, а ребенку свежий воздух нужен, — честно признаюсь старичку.

— Доченька, да ты не обижайся. Я все понимаю. Вы ведь не одни такие. Как только ввели этот карантин многие вернулись в Каинду, любо-дорого смотреть. В домах огороды почистили, посадили, хозяйство развели. Дачных участков в этом году тоже нет свободных. Все вспомнили, что необязательно все покупать, пропитание себе можно и вырастить.

На вопрос о том, что будет, если карантин продлят, дед Усен лишь посмеялся и отметил, что жизнь в селе сильно не изменится. Ведь люди живут огородами и хозяйством. А местные власти по возможности помогают малоимущим и многодетным.

«Да еще все хлеб печь научатся. А то уж слишком дорогой он стал в последнее время — 18-19 сомов булка. Лучше мешок муки купить и самим печь», — сказал на прощание дедушка и пошел дальше пасти коров.