15 кыргызстанцев вывезли из Индии и доставили на родину

Правительство Казахстана вывезло из Индии (Дели и Гоа) вместе со своими гражданами и 15 кыргызстанцев специальным бортом. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, кыргызстанцев вывезли из международного аэропорта города Тараза (Казахстан) на специальном транспорте. В сопровождении сотрудников Миздрава 4 апреля 2020 года они прибыли в Кыргызстан и сейчас находятся в обсервации.

«Работа по поиску путей организации возвращения граждан КР, находящихся за рубежом, в том числе при поддержке и содействии стран-партнеров, продолжается», — заключили в штабе.

Ранее в Министерстве иностранных дел сообщали, что более 3 тысяч 800 граждан не могут вернуться в Кыргызстан из 45 стран мира. Граждане КР находятся в Европе, Азии, Северной Америке. Больше всего кыргызстанцев в России, ОАЭ и Турции. «Правительства указанных стран приостановили авиасообщение со всеми странами, как и многие другие», — отметили в ведомстве.