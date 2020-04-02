В Джалал-Абаде комендантский час нарушили 95 человек

В Джалал-Абаде и Сузакском районе во время комендантского часа за прошедшие сутки задержали 95 нарушителей. Об этом на брифинге сообщил комендант Сузакского района и Джалал-Абада Женишбек Жоробеков.

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Всего в Джалал-Абадской области зарегистрировали 18 уголовных дел, 16 из которых раскрыты. Из них два факта по распространению ложной информации. «В настоящее время общественно-политическая ситуация стабильная и находится под контролем комендатуры», — сказал Женишбек Жоробеков.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.