Скандал на блокпосту в городе Ош. У жены сотрудника ГКНБ муж оказался врачом

По распространенной видеозаписи, где женщина в Оше пыталась проехать через блокпост, заявив, что ее муж работает в Государственном комитете национальной безопасности, проводится расследование. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Читайте по теме Мой муж в ГКНБ работает. В Оше женщина пыталась проехать блокпост без пропуска

Уточняется, что инцидент произошел 31 марта около 15.00 на блокпосту в Оше. Личность женщины установлена, ей оказалась 44-летняя Зарема Токтомушева.

«Она является супругой врача хирургического отделения городской больницы Гамиля Аманова. Он по совместительству работал на полставки в медицинском пункте местного управления ГКНБ. С 1 апреля 2020 года ведомством в одностороннем порядке был расторгнут договор с врачом-хирургом. Материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР. Начато следствие», — сообщили в пресс-центре.

В ГКНБ отметили, что к нарушителям режима чрезвычайного положения будут приниматься меры.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.