Неделя в карантине. Что важного сегодня сказали власти Кыргызстана

С начала прошлой недели в нескольких городах и областях Кыргызстана действуют режимы чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации. Меры приняты правительством из-за зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Пока до 15 апреля. Но чем дольше люди сидят в изоляции, тем понятнее — режим продлят.

В стране появился республиканский штаб по противодействию распространения еще недостаточно изученного вируса. В нем сосредоточены руководители всех профильных и стратегических министерств и ведомств. Штаб создает впечатление энергичной и мобильной работы, а также постоянно предпринимаемых мер и четкого плана действий. Но это не так. Журналисты постоянно испытывают нехватку информации из первых рук. Невозможно дозвониться. Невозможно получить ответы на вопросы, которые сотнями шлют кыргызстанцы из всех регионов страны. Складывается впечатление, что наши чиновники на грани истерики, потому что не знают, что делать. Примером можно назвать тот факт, что в течение всего нескольких дней штаб заявлял о смене алгоритмов своих действий по меньшей мере три раза.

Или другой пример. Вот людей посадили под, казалось бы, строгий карантин, ограничивают передвижения, начали тестировать на COVID-19. Как это должно было повлиять? Конечно, в первую очередь стабилизировать ситуацию. Что получилось в итоге? Многие остались без средств к существованию. У десятков тысяч людей нет денег на продукты. Они не знают, как платить за жилье и коммунальные услуги, что будет с их семьями, если режим ЧП продлят. Страдает малый бизнес, мигранты, оставшиеся без работы, вынуждены вернуться на родину. Это означает, что сумма традиционных переводов значительно сократится, как следствие, это больно ударит по бюджету Кыргызстана.

Сегодня штаб в очередной раз выходил в эфир с отчетами. Если коротко, то положение в Кыргызстане не очень, но людей, как всегда, просят понять и простить.

1 СМИ оказались ненужными... СМИ оказались ненужными...

... конечно, не все, а только независимые. Главные друзья властей — государственные телеканалы. Сегодня комендант Бишкека заявил, что давать аккредитацию журналистам не будут. Так чиновники якобы позаботились о нашей безопасности. Правда, забыли о нормах Конституции и здравом смысле. Но для режима ЧП, это такие мелочи.

2 Малоимущим все-таки помогут Малоимущим все-таки помогут

Правда, не то чтобы государство позаботилось и выделило деньги. Из заявления премьер-министра следует, что все благодаря представителям бизнеса и неравнодушным гражданам. Пока помогут жителям Бишкека и Оша, дальше обещают облагодетельствовать регионы.

А где помощь самого государства, правительства? А правительство «в оперативном порядке вырабатывает прозрачный и эффективный алгоритм взаимодействия госорганов, местного самоуправления, бизнеса и гражданского общества для оказания помощи малообеспеченным гражданам». И выделило... 10 тысяч тонн муки.

Кстати, не забудьте, что в Бишкеке круглосуточно работают городские и районные штабы. Они оказывают помощь людям, которые нуждаются в продуктах питания, лекарствах и уходе. Здесь телефоны, куда обращаться.

Социальные выплаты обещают не задерживать. Но когда и каким образом их получат, пока в штабе не уточнили.

3 «Большой брат» усилит контроль «Большой брат» усилит контроль

Из хороших новостей. За людьми на карантине обещали наблюдать тщательнее. Спасибо, мы скрестили пальцы.

Кстати, наблюдающим за людьми на домашнем карантине врачам будут доплачивать.

4 Еще из хорошего Еще из хорошего

Компания «Кумтор Голд Компани» выделит Иссык-Кульской области помощь в размере $100 тысяч для борьбы с коронавирусом. Еще Кыргызстан получил кредит от МВФ на $120,9 миллиона — пойдут на поддержку бюджета.

На счет для зачисления добровольных взносов и безвозмездных средств на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией в Кыргызстане поступило 50 миллионов 969 тысяч сомов.



Про гуманитарную помощь из Китая, США и России мы помним, правда? Кстати, Минздрав уверяет, что мы так много просим не потому, что дела плохи. Мы просто запасливые и «в любом случае должны готовиться к худшему, если, не дай бог, случится».

5 Не расслабляйтесь, эта новость снова не очень Не расслабляйтесь, эта новость снова не очень

В город сможет заехать только грузовой автотранспорт с товарами первой необходимости. Частные предприниматели на легковых авто проехать блокпосты не смогут. Так сказали в правительстве. Сколько людей может разориться и пополнить ряды безработных в кабмине, похоже, даже не сочли нужным задуматься.

6 И вишенка на торте И вишенка на торте

Идею ввести круглосуточный комендантский час поддержал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Пока его не введут, в штабе планируют максимально ограничивать контакты между людьми. А режим ЧП могут продлить, пообещал Боронов.

Благодарить за это, конечно, мы должны не только чиновников, а, прежде всего, самих себя — продолжающих относиться к режиму самоизоляции как к чему-то ненужному и легкомысленному, продолжая нарушать правила передвижения, гулять, кататься на великах и самокатах, пить пиво на скамейке, пренебрегать мерами личной гигиены и карантина.