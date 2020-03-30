Кабмин будет помогать нуждающимся продуктами. Кто, когда, где их может получить

Государство во взаимодействии с бизнесом и гражданским обществом окажет помощь нуждающимся семьям в виде продуктовых наборов. Об этом сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По словам премьер-министра, кабинет министров разворачивает масштабную работу и мобилизует все ресурсы для оказания помощи гражданам в условиях чрезвычайного положения.

«К нам обращаются представители бизнеса и неравнодушные граждане, готовые оказать посильную помощь малообеспеченным и многодетным семьям. Нам нужно в оперативном порядке выработать прозрачный и эффективный алгоритм взаимодействия госорганов, местного самоуправления, бизнеса и гражданского общества для оказания помощи малообеспеченным гражданам. Продуктовые наборы будут состоять из нескоропортящихся продуктов питания первой необходимости. На первом этапе помощь будет оказана жителям Бишкека и Оша, где экономическая деятельность существенно ограничена и многие семьи остаются без источников заработка», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

В дальнейшем, как пообещал глава кабмина, механизм оказания помощи будет внедрен во всех районах страны. Из фонда материальных резервов выделяется 10 тысяч тонн муки, которые будут распределены среди малообеспеченных семей.

Вся необходимая информация в полном объеме будет доступна на сайте www.help.covid.kg.

Для большей эффективности и соблюдения санитарно-гигиенических норм, представителям бизнеса и гражданского общества, которые хотят оказать помощь нуждающимся, предлагается вместо перечисления финансовых средств приобретать продуктовые наборы, которые с помощью волонтеров отправлять по назначению.

Премьер-министр поручил обеспечить четкую, прозрачную и слаженную работу всех задействованных структур для того, чтобы облегчить участь людей, которые оказываются в трудной жизненной ситуации в связи с введением режима чрезвычайного положения.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что необходимо точное соблюдение всех требований безопасности как по отношению к продуктам питания, так и в отношении всех задействованных в этой работе.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. Трое находятся в тяжелом состоянии. Трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.