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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На счет борьбы с коронавирусом поступило 49,5 миллиона сомов

На счет для борьбы с коронавирусом поступило 49 миллионов 520 тысяч 447 сомов. Об этом сообщили в штабе по коронавирусу.

Уточняется, что деньги поступили на счет для зачисления добровольных взносов и безвозмездных средств на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией в Кыргызстане.

Открытые счета в национальной валюте:

— Центральное казначейство Минфина:

№ 4402011000101373 «Министерство здравоохранения Кыргызской Республики — мероприятия по коронавирусу», БИК 440001;

— ОАО «РСК Банк»

расчетный счет № 1299004130020044 «Счет Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики для сбора денежных средств в поддержку с борьбой COVID-19 (в сомах)», БИК 129001;

— ОАО «Айыл Банк»

расчетный счет № 1352119927702865 «Единый счет для добровольных платежей (COVID) (в сомах)», БИК 135001;

Для зачисления денежных средств в национальной валюте (в сомах) необходимо использовать код элемента «14 511 100 — Доходы, обращенные в пользу государства».

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148326/
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