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Общество

Мигранты остались без работы. 400 кыргызстанцев вылетели в Бишкек из Москвы

Сегодня утром в 7.40 из аэропорта Шереметьево рейсом Москва — Бишкек вылетели 400 кыргызстанцев. Об этом 24.kg сообщил представитель кыргызской диаспоры, проживающей в российской столице, Улан Кошматов.

По его словам, специальный рейс не смог вместить всех мигрантов, ожидавших рейс в Кыргызстан.

«Совместными усилиями посольства Кыргызстана в РФ и нашего правительства мы смогли отправить на родину 400 соотечественников. Они последние дни ночевали в аэропорту, ожидая вылета в Бишкек. Это мигранты, которые остались без работы. Не смогли улететь еще 54 человека. Сейчас мы везем их в общежитие. Они будут ждать ближайшего рейса», — рассказал Улан Кошматов.

Отметим, в нескольких городах России и Турции мигранты, оставшиеся без работы, пытаются вернуться в Кыргызстан. Однако почти все рейсы как в РФ, так и в КР отменены в связи с угрозой распространения коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148411/
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