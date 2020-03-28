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Общество

Производство тестов, определяющих коронавирус за несколько минут, начали в США

Компания Abbott Laboratories заявила, что получила одобрение федеральных регуляторов, позволяющее начать массовое производство теста на коронавирус, способного давать результаты в течение нескольких минут. Об этом сообщил «Голос Америки».

Тесты в срочном порядке одобрила Администрация США по продовольствию и медикаментам (FDA).

Abbott Laboratories планирует начать распределение тестов на следующей неделе и увеличить производство до 50 тысяч в день. Тест позволяет получить позитивный результат за пять минут, негативный — за 13 минут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148336/
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