Неси мне шашлык. Женщина на карантине устроила скандал из-за условий содержания

Женщина, содержащаяся в обсервации, устроила скандал из-за условий и требовала, чтобы милиционер купил ей шашлык. Видео инцидента 24.kg прислал читатель.

«Найди мне нормальную еду, принеси мне шашлык!» — кричит женщина в окно, обращаясь к милиционеру, находящемуся снаружи здания.

Врачи призывают ее не скандалить, однако та огрызается. Медики снимают происходящее на видео.

Уточняется, что инцидент произошел в Оше. В УВД южной столицы рассказали, что женщина, устроившая скандал, прибыла из Москвы и находилась в обсервации три дня.

«Вчера ее выписали. В обязанности милиционеров не входит обеспечение продуктами граждан, содержащихся в обсервации», — добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что к нарушительнице условий содержания на карантине никакие меры приниматься не будут, так как ее действия — это показатель ее личных человеческих качеств.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.