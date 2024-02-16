Милиционеры Бишкека подделывали уголовные дела и подписи потерпевших

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников милиции Бишкека, которые фальсифицировали доказательства и незаконно привлекали к уголовной ответственности граждан. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, ведомство проверило органы внутренних дел столицы.

«Сотрудники милиции подделывали и подписывали от имени потерпевших встречные заявления и соглашения о примирении сторон по уголовным делам о кражах. Вносили ложные сведения в материалы уголовных дел путем фальсификации показаний потерпевших и незаконно прекращали производство по ним, препятствуя восстановлению прав граждан на частную собственность», — говорится в сообщении.

В итоге в отношении милиционеров Бишкека возбуждено 77 уголовных дел. Расследование уголовных дел поручено Военной прокуратуре и ГКНБ.