В Бишкеке всем желающим не хватило бесплатных продуктов. Люди не хотят уходить

В Бишкеке организовали бесплатную раздачу продуктов пенсионерам. Акцию запустили на центральном базаре по улице Шопокова (цокольный этаж ЦУМа).

Однако, даже когда все продукты закончились и торговую площадку закрыли, люди не хотели расходиться. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Читайте по теме В Бишкеке вводят комендантский час

По его словам, сегодня отечественный спортсмен и резидент КВН Марат Джуманалиев запустил акцию о бесплатной помощи пенсионерам, которые могут прийти на крытый рынок. При предъявлении пенсионного удостоверения выдавалась корзина продуктов бесплатно.

Однако для всех желающих продуктов на базаре не хватило. Пенсионеры уходить не намерены и требуют его открыть. Территорию оцепили правоохранительные органы и требуют граждан разойтись.