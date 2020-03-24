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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке всем желающим не хватило бесплатных продуктов. Люди не хотят уходить

В Бишкеке организовали бесплатную раздачу продуктов пенсионерам. Акцию запустили на центральном базаре по улице Шопокова (цокольный этаж ЦУМа).

Однако, даже когда все продукты закончились и торговую площадку закрыли, люди не хотели расходиться. Об этом 24.kg сообщил читатель. 

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По его словам, сегодня отечественный спортсмен и резидент КВН Марат Джуманалиев запустил акцию о бесплатной помощи пенсионерам, которые могут прийти на крытый рынок. При предъявлении пенсионного удостоверения выдавалась корзина продуктов бесплатно.

Однако для всех желающих продуктов на базаре не хватило. Пенсионеры уходить не намерены и требуют его открыть. Территорию оцепили правоохранительные органы и требуют граждан разойтись. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147830/
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