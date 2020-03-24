Уроженец Кыргызстана, сбивший 11 человек в Москве, получил 16 лет тюрьмы

Московский городской суд вчера приговорил уроженца Кыргызстана Бекжана Сарбишева, который у метро «Марьино» въехал на машине в группу пешеходов, к 16 годам строгого режима. Об этом сообщила «Российская газета».

Приговор вынесли на основании обвинительного вердикта присяжных.

Согласно материалам дела, в сентябре 2018 года 21-летний Бекжан Сарбишев отмечал 18-летие сестры в кафе. К имениннице и подругам стала приставать другая компания приезжих из Кыргызстана.

Вступившегося за девушек Бекжана Сарбишева избили и отобрали слуховой аппарат. В отместку он сел за руль машины знакомых и протаранил всю компанию. В результате один человек погиб, еще 10 пострадали.