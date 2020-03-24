От аплодисментов до миллионов. Кто и чем помогает в борьбе с коронавирусом

Сегодня стало известно о 26 новых случаях заражения коронавирусом в Кыргызстане. Общее число заболевших — 42 человека. В стране вводят режим чрезвычайного положения.

Правительство и республиканский штаб открыли счет для сбора денег на мероприятия по борьбе с COVID-19. По данным Минфина, на 23 марта туда уже поступило 10 миллионов 294 тысячи 358 сомов.

Кроме того, 1 миллиард 686 миллионов предусмотрено из госбюджета.

24.kg выяснило, кто и сколько выделил денег, чтобы помочь кабмину бороться с новым вирусом.

Помощь извне

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Первыми на помощь пришли международные организации. Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 66 миллионов сомов, а также передало средства индивидуальной защиты Министерству здравоохранения. В комплекте 10 тысяч хирургических масок, столько же перчаток, 1,4 тысячи халатов и 200 защитных очков.

«Сорос — Кыргызстан» сформировал фонд в $100 тысяч для борьбы с коронавирусом и передал аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в реанимационный отдел Республиканской клинической инфекционной больницы.

Фонд также совместно с ВОЗ обучил медицинских специалистов КР вопросам профилактики, клиники и эпиднадзора COVID-19.

Помогают КР бороться с новым вирусом и соседние государства, а также стратегические партнеры. Россия выделила 10 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса. Первые случаи заражения в республике выявлены именно при помощи этих тестов.

Из Узбекистана в Баткен доставили 500 комплектов защитных средств для медиков — маски, специальные очки и костюмы.

Также стало известно, что благотворительный фонд из Кувейта подарит больницам Кыргызстана три аппарата ИВЛ. Кроме того, он выделил $200 тысяч, из них 2 миллиона сомов переведены на специализированный счет Минфина.

Местные меценаты

Административный счет для добровольных взносов и безвозмездных средств может пополнить любой желающий, как физические, так и юридические лица. Накануне туда поступило пять переводов по 1 миллиону сомов. Кто перечислил эти деньги, в штабе пока не сообщили.

По данным Министерства финансов, больше всего денег перевел Омурбек Бабанов — 3 миллиона сомов. Хотя обещал перечислить 5 миллионов.

Еще 1 миллион сомов перевело ОсОО «Беш Сары», которое принадлежит депутату Камчыбеку Жолдошбаеву.

Фото пресс-службы ЖК . Депутат Камчыбек Жолдошбаев (слева) с чеком о перечислении денег

Еще один депутат ЖК Марлен Маматалиев совместно с ЦУМ «Айчурек» перевел на счет кабмина 1,5 миллиона сомов.

На медицинские маски ОсОО «Неман фарм» перечислило 900 тысяч сомов, ОсОО «Лекарь» — 300 тысяч.

Международный деловой совет перевел на счет 21 тысячу 358 сомов, и по 10 тысяч перечислили Алмамбет Шыкмаматов и Самсаалы Четимбаев.

Накануне счет пополнил и президент Сооронбай Жээнбеков. Он передал свою зарплату за март в размере 53 тысяч сомов.

Не остался в стороне и муфтият. Духовное управление мусульман Кыргызстана перечислило 700 тысяч сомов на счет для борьбы с коронавирусом. Деньги выделены из заработной платы сотрудников ДУМК.

Бизнесмен и основатель ассоциации «Дордой» Аскар Салымбеков обещал купить 3 тысячи медицинских масок для МП «Тазалык» и перечислить средства на счет правительства на покупку 100 тысяч масок, о чем сообщил 18 марта на своей странице в соцсетях. Сдержал ли обещание предприниматель, неизвестно, об этом он не говорит.

Еще один бизнесмен Улан Бакасов подарил Нарынской области девять машин скорой помощи. Как заявил 24.kg региональный координатор здравоохранения Муратбек Алиаскаров, два автомобиля оставили в Нарыне, два передали Нарынскому областному отделению, по одному досталось Ат-Башинскому, Джумгальскому, Кочкорскому и Ак-Талинскому районам, а также областной больнице.

Строительная компания «Нурзаман» также перечислила на счет по борьбе с коронавирусом 1 миллион сомов.

Помощь на местах

Министерства и ведомства накануне также рапортовали о перечислении денег: кто-то перевел однодневную зарплату, другие объявили сбор из личных средств сотрудников.

Многие политики также не преминули поучаствовать в сборе. Депутат Исхак Пирматов, назвавший действия правительства в борьбе с коронавирусом показухой, закупил для Чаткальского и Ала-Букинского районов 10 тысяч четырехслойных масок и 5 тысяч санитайзеров. Также сообщается, что при его содействии в шести селах шьют медицинские маски и по готовности будут раздаваться бесплатно.

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Фонд имени Исмаила Матраимова, которым управляют депутат Искендер Матраимов и его брат экс-таможенник Райымбек Матраимов, передал жителям двух районов, где первыми объявили ЧС, 500 тонн муки, 50 тонн растительного масла, 200 тысяч медицинских масок.

На следующий день после выявления первых случаев коронавируса в республике депутаты Жогорку Кенеша запустили флешмоб #Ынтымак — фотографировались, держа лист с надписью «Объединим усилия и победим заболевание COVID-19 вместе!» Эта акция народных избранников вызвала шквал критики и насмешек в соцсетях.

Однако в этот же день на заседании парламента спикер Дастанбек Джумабеков заявил, что парламентарии готовы поддержать борьбу с коронавирусом не только флешмобами, но и деньгами. Депутаты намеревались перевести месячную зарплату на правительственный счет. Но все еще этого не сделали и уехали в регионы рассказывать сельчанам о коронавирусе.

«Решение принято. На днях должны перевести», — заверил 24.kg руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу.

Однако некоторые нардепы уже побывали в районах, где выявлены первые заразившиеся. Отличник образования Тазабек Икрамов рассказал на заседании ЖК, что посетил Сузакский район и перечислил 50 тысяч сомов на счет местного айыл окмоту.

Жителям этого района помог и Камчыбек Ташиев. Он передал им 20 тысяч масок и раздал хлеб.

Моральная поддержка тоже важна

Отметим, что кыргызстанцы помогают не только деньгами, но и делами. В связи с введением ЧС мэрия ограничила работу общественного транспорта. Медики не могут добраться до работы, а те, кто живет за городом, а работает в столице, вынуждены ночевать на рабочих местах.

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«Центр инициативной молодежи» во главе с активистом Аскаром Алмаз уулу организовал бесплатный транспорт для врачей Бишкека. Каждый день активисты довозят медиков до места работы.

В знак благодарности горожане и не только устраивают флешмобы в поддержку врачей, которые сейчас работают в усиленном режиме, рискуя жизнью.