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Общество

Вирусолог из Китая: Европе понадобится два года для победы над коронавирусом

Европейским странам может понадобиться два года, чтобы справиться с пандемией коронавируса. Об этом заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун, пишут «Известия».

По его мнению, будет неудивительно, если вирус исчезнет, а затем снова появится.

«Не рассчитывайте, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем… Будет совершенно нормально, если вирус станет появляться и исчезать, и это продлится один или два года», — сказал Чжан Вэньхун.

Он считает, что пик эпидемии может прийтись на период с апреля по июнь, затем летом коронавирус отступит, а осенью и зимой обрушится с новой силой.

Насколько быстро удастся взять пандемию под контроль, зависит только от общих, глобальных усилий.

Чжан Вэньхун

По его мнению, эффективнее всего будут самые радикальные меры. Эксперт напомнил, что Китаю удалось взять под контроль распространение вируса, так как его очаг — Ухань — быстро закрыли. В частности, этому способствовал китайский Новый год и связанные с ним длинные выходные.

Чжан полагает, что всему миру необходим карантин в течение месяца. «Тогда пандемию можно было бы остановить. Но я не могу представить, чтобы когда-либо происходила полная глобальная приостановка. Даже в Германии или Европе», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147612/
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