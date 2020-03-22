10:18
USD 83.53
EUR 90.10
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. У медиков нет средств защиты, Минздрав молчит

Медики Кыргызстана, которые борются с коронавирусом, не обеспечены средствами защиты. Об этом сообщает экс-пресс-секретарь Минздрава Елена Баялинова на своей странице в социальных сетях.

По ее словам, медики опасаются открыто говорить о своих проблемах.

«Вот о чем они перешептываются: «С такими темпами работы мы вскоре будем иметь огромное число зараженных из числа врачей... Я на карантине уже трое суток, как рабочая сила... У нас вообще не хватает СИЗ и респираторов ffp2 и ffp3... МЗ КР не обеспечивает нас... Помогите донести до ответственных лиц», — написала Елена Баялинова.

Еще один пользователь Елена Воронина также заявила, что врачам и медсестрам нужны маски, защитные костюмы, щитки.

«Не хватает ИВЛ, капнографов, пульсоксиметров, подушек для прон-позиции и прочего. Странно, что я ничего о потребностях и нуждах медиков не читаю ни на сайте Минздрава, ни на страницах в соцсетях главного госоргана по здравоохранению, пресс-службу Минздрава не слышно. Не думаю, что на бюджетные деньги можно все это быстро купить и поставить, мы знаем, какая коррупция в стране, какая бюрократия на местах», — отметила она.

Ранее пользователи социальных сетей также неоднократно сообщали, что врачи вынуждены за свой счет покупать медицинские маски. Доходит до того, что они вынуждены клеить в маски прокладки, чтобы обезопасить себя.

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147487/
просмотров: 907
Версия для печати
Материалы по теме
Пассажиров рейса Москва — Бишкек поместили в обсервацию в школе-интернате
ЧС в Кыргызстане. Без масок не пускают в некоторые магазины Бишкека
ЧС в Кыргызстане. Медикам и милиции не хватает еды: мэрия Бишкека просит помочь
Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 171 стране мира
Коронавирус в Кыргызстане. В Кара-Балте тоже дезинфицируют улицы
Кыргызстанец распространял фейки о коронавирусе. Его нашли
ЧС в Кыргызстане. Рейсы из Дубая и Москвы прибыли в Бишкек, в аэропорту хаос
Солистка группы «Город 312» не смогла вылететь из Бишкека. Трогательное видео
Коронавирус в Кыргызстане. ЦИК предлагает перенести сроки местных выборов
Коронавирус в Кыргызстане. Как встречают прибывших в аэропорту «Манас»
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;штабе рассказали о&nbsp;заболевших из&nbsp;Бишкека Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Бизнес
Звонки на&nbsp;все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ Звонки на все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ
Организуем работу в&nbsp;интернете на&nbsp;дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
Dos Credobank с&nbsp;заботой о&nbsp;клиентах Dos Credobank с заботой о клиентах
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; работает в&nbsp;штатном режиме ОАО «Кыргызтелеком» работает в штатном режиме
22 марта, воскресенье
10:03
Коронавирус в Кыргызстане. У медиков нет средств защиты, Минздрав молчит Коронавирус в Кыргызстане. У медиков нет средств защиты...
10:01
Пассажиров рейса Москва — Бишкек поместили в обсервацию в школе-интернате
10:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Воздух чистый во всех районах
09:56
ЧС в Кыргызстане. Без масок не пускают в некоторые магазины Бишкека
09:46
ЧС в Кыргызстане. Медикам и милиции не хватает еды: мэрия Бишкека просит помочь