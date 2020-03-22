Коронавирус в Кыргызстане. У медиков нет средств защиты, Минздрав молчит

Медики Кыргызстана, которые борются с коронавирусом, не обеспечены средствами защиты. Об этом сообщает экс-пресс-секретарь Минздрава Елена Баялинова на своей странице в социальных сетях.

По ее словам, медики опасаются открыто говорить о своих проблемах.

«Вот о чем они перешептываются: «С такими темпами работы мы вскоре будем иметь огромное число зараженных из числа врачей... Я на карантине уже трое суток, как рабочая сила... У нас вообще не хватает СИЗ и респираторов ffp2 и ffp3... МЗ КР не обеспечивает нас... Помогите донести до ответственных лиц», — написала Елена Баялинова.

Еще один пользователь Елена Воронина также заявила, что врачам и медсестрам нужны маски, защитные костюмы, щитки.

«Не хватает ИВЛ, капнографов, пульсоксиметров, подушек для прон-позиции и прочего. Странно, что я ничего о потребностях и нуждах медиков не читаю ни на сайте Минздрава, ни на страницах в соцсетях главного госоргана по здравоохранению, пресс-службу Минздрава не слышно. Не думаю, что на бюджетные деньги можно все это быстро купить и поставить, мы знаем, какая коррупция в стране, какая бюрократия на местах», — отметила она.

Ранее пользователи социальных сетей также неоднократно сообщали, что врачи вынуждены за свой счет покупать медицинские маски. Доходит до того, что они вынуждены клеить в маски прокладки, чтобы обезопасить себя. Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.