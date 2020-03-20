Маски, которые продают на Ошском рынке по 50 сомов, — многоразовые. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Финпола.
Читайте по теме
По ее данным, инспекторы ГСБЭП выехали на рынок для мониторинга цен на маски после сообщения о завышении их стоимости.
«Наши сотрудники промониторили продаваемую продукцию и установили, что маски, которые реализовывают по 50 сомов, можно использовать много раз — они с клапанами», — отметили в ведомстве.
Напомним, читатель 24.kg сообщил, что на Ошском рынке в Бишкеке медицинские маски продают по 50 сомов за одну единицу. При этом их цена ограничена 10 сомами.