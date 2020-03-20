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Общество

Маски, которые продают по 50 сомов на Ошском рынке, — многоразовые

Маски, которые продают на Ошском рынке по 50 сомов, — многоразовые. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Финпола.

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По ее данным, инспекторы ГСБЭП выехали на рынок для мониторинга цен на маски после сообщения о завышении их стоимости.

«Наши сотрудники промониторили продаваемую продукцию и установили, что маски, которые реализовывают по 50 сомов, можно использовать много раз — они с клапанами», — отметили в ведомстве.

Напомним, читатель 24.kg сообщил, что на Ошском рынке в Бишкеке медицинские маски продают по 50 сомов за одну единицу. При этом их цена ограничена 10 сомами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147336/
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20 марта, пятница
20:41
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