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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Рынки парализованы, а налоговики продолжают требовать оплаты за патент

«Рынок «Дордой» практически парализован, но контролеры ГНС требуют налоги за патент и грозят закрыть торговые места», — заявила сегодня на круглом столе глава Ассоциации рынков Дамира Долоталиева.

По ее словам, сейчас рынок «Дордой» практически встал в связи с закрытием границы с Казахстаном. При этом торговцы не могут договориться с банками о пролонгации кредитов. Финансово-кредитные учреждения требуют справку о закрытии рынка.

«30 процентов предпринимателей работает на местное производство, но больше всего это оптовый рынок. Он практически не работает. Есть аренда, субаренда, соцотчисления. Мы успокаиваем предпринимателей, но они требуют закрыть рынок. Мы предлагаем, чтобы они сами закрывались, однако им нужны справки», — возмутилась Дамира Долоталиева.

Министр экономики Санжар Муканбетов встал на сторону предпринимателей и заявил, что в нынешней ситуации к налогоплательщикам надо относиться внимательнее. А вот представитель ГНС сказала, что раз есть коммерческая деятельность, то предприниматели должны платить налоги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147309/
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