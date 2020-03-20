В Караколе продавали муку по завышенной стоимости. Торговцев наказали

В Иссык-Кульской области выявили факт спекуляции на стоимости муки. Об этом сообщила пресс-служба ГСБЭП.

По ее данным, 19 марта на рынке «Келечек» в Караколе во время контрольного закупа мешка казахстанской пшеничной муки (весом 50 килограммов) стоимость составила 1 тысячу 800 сомов, тогда как ее среднерыночная цена — 1 тысяча 500 сомов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Ведется досудебное производство.

В Финполиции также отметили, что сотрудники межрайонного отдела ГСБЭП по Тюпскому, Джети-Огузскому, Ак-Суйскому районам и Караколу (Иссык-Кульская область) провели соответствующие мероприятия, направленные на пресечение фактов искусственного завышения цен на социально значимые группы товаров недобросовестными предпринимателями.

Ведомство призывает граждан, обладающих какой-либо информацией о завышенных ценах на первичные продукты питания (мука, сахар, крупы и так далее), обращаться по следующим адресам и номерам телефонов:

центральный аппарат ГСБЭП. Город Бишкек, проспект Манаса, 101/1. Номер горячей линии — 1955, дежурная часть — 0312323091, 0312323707;

межрайонный отдел ГСБЭП по Джети-Огузскому, Тюпскому, Ак-Суйскому районам и Караколу. Город Каракол, улица Абдрахманова, 105. Телефон/факс 0392252601;