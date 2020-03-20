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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 160 странах мира

На сегодня в мире зафиксировали случаи заболевания новым коронавирусом в 160 странах мира. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня в мире зафиксировали 244 тысячи 421 случай заражения коронавирусом. За сутки показатель вырос на 25 тысяч 644.

Вне Китая заразились 163,2 тысячи человек, а в самой стране — 81 тысяча 193. Больше всего зараженных в Италии (41 тысяча 35), Иране (18 тысяч 407), Испании (18 тысяч 77), Германии (15 тысяч 320), США (14 тысяч 250) и Франции (11 тысяч 10).

Увеличивается и число выздоровевших — 86 тысяч 25 (1 тысяча 912 за сутки). Число погибших от заболевания на сегодня — 10 тысяч 27 человек (рост — на 1 тысячу 217).

В Кыргызстане на сегодня зарегистрировано уже шесть случаев заражения коронавирусом. В Казахстане отмечено 44 случая, в Узбекистане — 23. Все эти страны закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.

изменить порядок

09:25
20.03.2020

Новые очаги заражения зафиксированы в Ноокатском районе Ошской области. Пациенты изолированы, они находятся под наблюдением медиков, проводится соответствующее лечение. 

Все заболевшие мужчины, паломники, вернувшиеся из малого хаджа в Саудовской Аравии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147200/
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