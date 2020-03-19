В каком случае на территории Кыргызстана может быть введен режим ЧС

Есть определенный порядок введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории страны. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра ЧС Калыс Ахматов.

Он отметил, что введение ЧС регулируется законом о гражданской защите. По его словам, в районе режим вводится, если в двух населенных пунктах есть опасность распространения, например, заболевания или другого явления.

«Если такая опасность есть или уже действует режим в двух районах, то тогда он вводится на территории области. А потом, если опасность сохраняется или появляются новые территории, где объявляется ЧС, то уже режим вводится на территории всей республики», — сказал он.

Калыс Ахматов добавил, что решение о введении ЧС принимает премьер-министр и начальник гражданской защиты.