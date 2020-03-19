Бишкекчане могут обращаться с вопросами в городской штаб по коронавирусу

В целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности горожан в Бишкеке круглосуточно работает городской штаб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Звонить можно по номерам: 0312625813, 0555839379 или писать на WhatsApp: 0705025010.

Также можно получить консультацию по номеру горячей линии Госсанэпидемнадзора 0555920241.

Фото пресс-службы мэрии. Контакты городского штаба по профилактике коронавирусной инфекции

В мэрии просят бишкекчан ограничить посещение публичных мест, оставаться дома и усилить личную гигиену.

«Мы всегда на связи, всегда готовы помочь и ответить на вопросы по телефону, пожалуйста, звоните!» — просят в муниципалитете.