От Арстана Алая до Дастанбека Джумабекова. Как народ шутит про коронавирус

В то время как большая часть человечества пристально следит за новостями и фиксирует каждый новый случай заражения коронавирусом, нашлись и те, кто относится к ситуации с юмором. Таблоиды мировых СМИ пестрят заголовками о страшной болезни буквально 24/7, что легко можно поддаться истерии и начать паниковать. И только умение смеяться, в том числе над собой, еще спасает кыргызстанцев от массового психоза.

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Редакция 24.kg собрала самые забавные и популярные мемы про коронавирус.

На прошлой неделе стало известно, что соседние страны закрывают границы. Это послужило поводом для предположений, что вскоре в магазинах не останется товаров первой необходимости и основных продуктов. Кыргызстанцы ринулись на рынки и в гипермаркеты сметать с полок все, а особенно муку и туалетную бумагу. Это не могло не стать предметом для шуток.

Тема закрытия границ в связи с распространением коронавируса тоже стала поводом пошутить.

Большинство заразившихся коронавирусом вылечились, но вакцины от заболевания еще не изобрели. Пользователи соцсетей шутят, что традиционные рецепты лечения от всех болезней могут спасти кыргызстанцев от всех недугов, в том числе от нового вируса. Мемы про койдун майы (бараний жир) и арчу тоже стали популярными. К тому же, как полагают в Сети, ситуацией могут воспользоваться псевдоцелители.

Пользователи соцсетей шутят и над Арстаном Алаем (Абдылдаевым, который называет себя Богом). Он утверждал, что коронавирус Кыргызстан не настигнет — он наслал его на Китай. Когда первые случаи заражения все же выявили, пользователи соцсетей ответили Арстану Алаю.

Однако больше всего досталось депутатам, которые сегодня в стенах Жогорку Кенеша провели флешмоб с хештегом #Ынтымак. Они сфотографировались, держа лист бумаги в руках с надписью «Объединим усилия и победим заболевание COVID-19 вместе!»

Но пользователи интернета сообразили: было бы разумнее, если бы нардепы призывали граждан следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Республиканского штаба по коронавирусу, а не призывали объединяться. Мемы кыргызстанских умельцев распространились по соцсетям и стали вирусными, поскольку они более уместные.

Фотошоперы не пощадили никого. Обработке подверглись почти все депутаты, участвующие во флешмобе.

Однако пальма первенства досталась спикеру парламента Дастанбеку Джумабекову. Торага решил не отставать от своих коллег и поддержал акцию. Он сфотографировался не в зале заседания, а очевидно, в своем кабинете. Снимок быстро разлетелся по соцсетям, а креативные кыргызстанцы, применив фотошоп, заменили лозунг забавными шуточными надписями.

Фото Facebook/Эльвира Темир. Оригинальный снимок

Буквально через несколько минут в Сети стали появляться отфотошопленные фото спикера совсем с другими и кричащими фразами на бумаге, которую он держит.

Некоторые пользователи Facebook успели сделать ответный мем депутатам Жогорку Кенеша, намекая, что их флешмоб несвоевременен.

Фото Facebook. Граждане ответили на неуместный флешмоб депутатов

Мемы — отличный способ поднять себе настроение на фоне всеобщей паники и страха. Таким образом люди пытаются сохранять душевное равновесие.