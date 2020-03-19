В России зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Москве в инфекционной больнице умерла пенсионерка, у которой диагностировали коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб по столице России.

Пациентке было 79 лет. Ее госпитализировали 13 марта. Она проходила лечение в частной клинике, однако после получения положительного результата на коронавирус через два дня ее перевели в инфекционную больницу.

Причина смерти — пневмония на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет II типа, артериальная гипертензия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, цереброваскулярная болезнь.