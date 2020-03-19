Из-за карантина бишкекчан просят воздержаться от посещения кладбищ

В Бишкеке ввели временное ограничение для посетителей кладбищ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, Бишкекское агентство ритуальных услуг мэрии убедительно просит горожан временно воздержаться от посещения кладбищ.

В муниципалитете добавили, что в этом году 5 апреля будет отмечаться корейская Пасха. Традиционно в эти дни бишкекчане массово приезжают на кладбища.

«В связи с введением в столице повышенного режима готовности просим горожан не выходить на улицу без надобности, не приезжать на кладбища, максимально соблюдать правила личной гигиены», — отметили в мэрии.