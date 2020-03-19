15:18
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Из-за карантина бишкекчан просят воздержаться от посещения кладбищ

В Бишкеке ввели временное ограничение для посетителей кладбищ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, Бишкекское агентство ритуальных услуг мэрии убедительно просит горожан временно воздержаться от посещения кладбищ.

В муниципалитете добавили, что в этом году 5 апреля будет отмечаться корейская Пасха. Традиционно в эти дни бишкекчане массово приезжают на кладбища.

«В связи с введением в столице повышенного режима готовности просим горожан не выходить на улицу без надобности, не приезжать на кладбища, максимально соблюдать правила личной гигиены», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147112/
просмотров: 766
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус в Кыргызстане. Крупные рынки в Бишкеке закрывать не будут
Коронавирус в Кыргызстане. Как не сойти с ума на фоне новостей о пандемии
Плохие условия карантина. Спикер ЖК призвал не выставлять в соцсети фото
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
В России зафиксировали первую смерть от коронавируса
Житель Сузака: Дезинфекция платная, антисептиков нет, медикаменты закончились
Ситуация с коронавирусом. В Кыргызстане ожидают прибытия из Алматы 160 граждан
Много сообщений. Штаб по коронавирусу не отвечает кыргызстанцам по горячей линии
Глава Минздрава рассказал, как лечат от коронавируса в Кыргызстане
Вместо туалета ведро. На условия карантина жалуются в Джалал-Абадской области
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Бизнес
Все о&nbsp;коронавирусе. Для абонентов Beeline открыта бесплатная горячая линия Все о коронавирусе. Для абонентов Beeline открыта бесплатная горячая линия
&laquo;Бакай Банк&raquo; продает недвижимость в&nbsp;Бишкеке по&nbsp;сниженным ценам «Бакай Банк» продает недвижимость в Бишкеке по сниженным ценам
Оплачивайте привычные услуги и&nbsp;покупки бесконтактно и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплачивайте привычные услуги и покупки бесконтактно и не выходя из дома!
Чем занять всю семью во&nbsp;время карантина? Чем занять всю семью во время карантина?
19 марта, четверг
15:09
Коронавирус в Кыргызстане. Крупные рынки в Бишкеке закрывать не будут Коронавирус в Кыргызстане. Крупные рынки в Бишкеке закр...
15:00
Коронавирус в Кыргызстане. Как не сойти с ума на фоне новостей о пандемии
14:57
Холод и плесень на стенах. Очередная жалоба на условия карантина под Бишкеком
14:53
Плохие условия карантина. Спикер ЖК призвал не выставлять в соцсети фото
14:51
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта