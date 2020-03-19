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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Не распространяйте фейки. ГКНБ напоминает об ответственности

ГКНБ выявляет лиц, занимающихся распространением панических слухов и фейковых информаций на фоне возможных угроз заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

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В ГКНБ напомнили, что за распространение ложных информаций и других материалов подобного характера предусмотрена уголовная ответственность в рамках действующего законодательства КР.

На данный момент в республике обстановка характеризуется как стабильная. Рынки и торговые точки функционируют в обычном режиме.

Республиканский штаб по коронавирусу работает в круглосуточном режиме по всей республике, куда могут обратиться для получения необходимой информации по телефону доверия 0312881684.

На местах проводятся разъяснительно-профилактические мероприятия совместно с правоохранительными и органами местного самоуправления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147048/
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