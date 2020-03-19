09:14
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Начальник системы социальной защиты восстановлена на работе по решению суда

Начальник Кадамджайского управления социальной защиты Айнура Осмонова подала в суд на руководство Министерства труда и социального развития. Об этом 24.kg сообщил юрист Бактыбек Жумашев.

По его словам, процесс проходил в Первомайском районном суде. Решение принято в пользу истца. Таким образом, еще один приказ об увольнении министра социального развития и труда Улугбека Кочкорова признан необоснованным и незаконным. Айнура Осмонова восстановлена в прежней должности. 

Это не первый раз, когда суд встал на сторону чиновницы, а не министра.

Ранее сообщалось, что Бишкекский горсуд оставил в силе постановление Первомайского районного суда в пользу экс-директора столичного социального стационарного учреждения Эркингуль Абдылдаевой. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147013/
просмотров: 356
Версия для печати
Материалы по теме
Горсуд оставил в силе решение в пользу уволенной из Минсоцразвития сотрудницы
Чиновника Минтруда и соцразвития наказали, а он не работает уже десять лет
Об основных причинах увольнений бюджетников рассказали в Федерации профсоюзов
Идет реформа. Директор Исторического музея прокомментировал увольнения
Сотрудники Исторического музея жалуются на необоснованные увольнения
Главврач детской больницы опровергает информацию об увольнении педиатра
Министерство труда и социального развития проиграло суд уволенной сотруднице
Женщина набросилась на врача с угрозами. Медик уволилась
За незаконное увольнение на Министерство труда и соцразвития подали в суд
Уволен водитель автобуса. Он не выпускал школьника, который потерял деньги
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Бизнес
Чем занять всю семью во&nbsp;время карантина? Чем занять всю семью во время карантина?
Beeline переводит офисы обслуживания в&nbsp;Джалал-Абадской области на&nbsp;особый режим Beeline переводит офисы обслуживания в Джалал-Абадской области на особый режим
Смотри сериалы и&nbsp;фильмы бесплатно не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;O!TV Смотри сериалы и фильмы бесплатно не выходя из дома в O!TV
Где сдать анализы в&nbsp;Кыргызстане? Где сдать анализы в Кыргызстане?
19 марта, четверг
09:08
В Кыргызстане перепись населения отложили на месяц В Кыргызстане перепись населения отложили на месяц
09:04
В Бишкеке автомобиль врезался в дерево: один из пострадавших в коме
09:02
Чем занять всю семью во время карантина?
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного повысился
08:56
Коронавирус в Кыргызстане. Волонтеры готовы бесплатно помогать пожилым людям