Начальник системы социальной защиты восстановлена на работе по решению суда

Начальник Кадамджайского управления социальной защиты Айнура Осмонова подала в суд на руководство Министерства труда и социального развития. Об этом 24.kg сообщил юрист Бактыбек Жумашев.

По его словам, процесс проходил в Первомайском районном суде. Решение принято в пользу истца. Таким образом, еще один приказ об увольнении министра социального развития и труда Улугбека Кочкорова признан необоснованным и незаконным. Айнура Осмонова восстановлена в прежней должности.

Это не первый раз, когда суд встал на сторону чиновницы, а не министра.

Ранее сообщалось, что Бишкекский горсуд оставил в силе постановление Первомайского районного суда в пользу экс-директора столичного социального стационарного учреждения Эркингуль Абдылдаевой.