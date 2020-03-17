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Общество

Зря ввели карантин. Арстан Алай ответил ведущему, который подал на него в суд

Арстанбек Абдылдаев (Арстан Алай) заявил 24.kg, что все претензии из-за потери убытков ведущими мероприятий должны быть к правительству Кыргызстана.

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По его словам, он здесь ни при чем.

«В Кыргызстане коронавируса не выявили, а президент и правительство зря ввели карантин в учебных заведениях, отменили разные мероприятия и подняли шум. Поэтому претензии и заявления пусть предъявляют ни ко мне, а к правительству», — сказал Арстанбек Абдылдаев.

Напомним, тамада Урмат Асанбеков обратился с иском в суд. Он требует 50 тысяч сомов от Арстана Алая, поскольку считает, что из-за его высказываний о коронавирусе ведущий мероприятий понес значительные убытки в своей работе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146809/
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