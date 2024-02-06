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Общество

Смерть Арстана Алая. В возбуждении уголовного дела отказали

Постановлением следственного управления СИН при Министерстве юстиции КР от 2 февраля 2024 года по факту смерти Арстанбека Абдылдаева (Арстана Алая) отказано в возбуждении уголовного дела по доследственной проверке. Об этом на своей странице сообщил адвокат общественного деятеля Кайсын Абакиров.

По его словам, в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием состава преступления. При этом он подчеркнул, что близкие родственники Арстанбека Абдылдаева будут требовать передачи уголовного дела против него в суд для рассмотрения по существу.

«Согласно пункту 7 части 1 статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, уголовное дело могут рассмотреть в суде, когда производство по нему необходимо для реабилитации умершего», — подчеркнул адвокат.

Напомним, утром 5 января стало известно о смерти Арстанбека Абдылдаева (Арстана Алая). Об этом сообщил его адвокат Кайсын Абакиров. Он потребовал от Генпрокуратуры провести проверку по факту смерти. Позже в Службе исполнения наказаний заявили, что Арстан Алай совершил самоубийство: его нашли повешенным.

Арстана Алая задержали 15 декабря прошлого года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 330 «Возбуждение религиозной вражды (розни)» УК КР. Он содержался в колонии № 21 Службы исполнения наказаний. 28 декабря Арстан Алай пожаловался на состояние здоровья и по направлению врачей был переведен в центральную больницу, расположенную на территории колонии № 31 СИН, для прохождения медицинского обследования и лечения.

При осмотре тела телесных повреждений обнаружено не было, кроме следа от проволоки на шее погибшего.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286031/
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