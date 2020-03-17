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Общество

Ведущий мероприятий подал в суд на Арстана Алая. Сумма иска 50 тысяч сомов

Ведущий мероприятий в Бишкеке Урмат Асанбеков подал в суд на Арстана Алая. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По его словам, исковое заявление сегодня принял Ленинский районный суд столицы. «Арстан Алай заявлял, что он Бог, и наслал коронавирус. Если обратного не смогли доказать, то значит, что он вполне мог это сделать. Сейчас отменили все мероприятия, ведущие несут колоссальные убытки. Получается, это из-за него», — сказал Урмат Асанбеков.

Он добавил, что сумма иска 50 тысяч сомов. Именно столько, по его словам, он мог заработать, если бы не отменились запланированные мероприятия.   
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146794/
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