Ведущий мероприятий подал в суд на Арстана Алая. Сумма иска 50 тысяч сомов

Ведущий мероприятий в Бишкеке Урмат Асанбеков подал в суд на Арстана Алая. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По его словам, исковое заявление сегодня принял Ленинский районный суд столицы. «Арстан Алай заявлял, что он Бог, и наслал коронавирус. Если обратного не смогли доказать, то значит, что он вполне мог это сделать. Сейчас отменили все мероприятия, ведущие несут колоссальные убытки. Получается, это из-за него», — сказал Урмат Асанбеков.

Он добавил, что сумма иска 50 тысяч сомов. Именно столько, по его словам, он мог заработать, если бы не отменились запланированные мероприятия.