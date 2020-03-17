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Общество

Суд по «Акнету». Процесс перенесен: у обвиняемого новые адвокаты

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы компании «Акнет» Кубана Ажимудинова. Процесс проходит под председательством Адылбека Эсенбаева.

Адвокат обвиняемого Светлана Аванова снова не явилась на процесс — по семейным обстоятельствам.

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В защиту Кубана Ажимудинова вступили еще два адвоката — Авас Мамбетакунов и Венера Уметова. Они попросили перенести заседания. Юристы хотят ознакомиться с материалами дела.

«Уголовное дело состоит из 28 томов. Мы сейчас физически не сможем с ним ознакомиться», — сказала Венера Уметова.

С учетом всех мнений суд на месте определил — следующее заседание состоится 31 марта.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146793/
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