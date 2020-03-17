На кыргызско-казахской границе возобновили пропуск большегрузных машин

С 22.00 Казахстан начал пропускать большегрузные машины, следующие из Кыргызстана. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил председатель Пограничной службы КР Уларбек Шаршеев.

По его словам, на сегодня на кыргызско-казахской границе грузы проходят беспрепятственно.

С Китаем граница еще закрыта. «КНР не пропускает ни грузы, ни людей. С нашей стороны граница закрыта только для людей», — сообщил Уларбек Шаршеев.

По его словам, КПП на узбекско-кыргызской границе работают в штатном режиме.