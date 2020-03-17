Онлайн-обслуживание запускает Республиканская библиотека для детей и юношества

Республиканская библиотека для детей и юношества имени Касымалы Баялинова открывает новую услугу — онлайн-обслуживание на время каникул. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма КР.

По его данным, необходимо послать заявку-запрос на электронную почту bayalinovkaonline@gmail.com на имеющуюся в фондах библиотеки литературу. Запрос рассмотрят в индивидуальном порядке.

Все запросы надо высылать детальными для оперативного исполнения.

Напомним, все школы и высшие учебные заведения с 16 марта закрыты на трехнедельный карантин.