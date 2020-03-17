Посольство США приостанавливает предоставление визовых услуг из-за коронавируса

Посольство США в Кыргызстане с сегодняшнего дня временно приостанавливает проведение собеседований на получение неиммиграционной визы, сообщает дипломатическая миссия.

В посольстве поясняют, что в связи с глобальной пандемией COVID-19 США приостанавливают проведение собеседований на получение неиммиграционных виз во многих странах мира. Данное ограничение не касается дипломатических/официальных типов виз, а также собеседований на получение иммиграционных виз.

«Посольство возобновит предоставление визовых услуг по возможности скоро, но, к сожалению, на данный момент не может назвать точную дату», — говорится в пресс-релизе.

Отметим, что у всех записавшихся на собеседование 17 марта и позднее запись отменена, она не действует.

Ранее США ввели ограничения на выдачу виз для граждан Кыргызстана.