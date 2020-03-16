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Общество

Марш за права женщин. В РОВД рассмотрят протоколы о нарушениях участниц акции

Комиссия из числа сотрудников Свердловского РОВД рассмотрит протоколы нарушений задержанных 8 марта участниц марша за права женщин. Об этом 24.kg сообщила юрист Евгения Крапивина.

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По ее словам, в СМИ пишут о том, что феминисток оштрафовали. Однако на самом деле в отношении них пока только составлены протоколы, которые должна рассмотреть комиссия.

«В нее входит начальствующий состав Свердловского РОВД, а также те сотрудники, которые имеют отношение к задержанию. Мы заявили отвод комиссии, его удовлетворили и назначили новую дату рассмотрения. Сегодня выяснилось, что милиционеры передумали и будут рассматривать документы в том же составе», — сказала Евгения Крапивина.

Напомним, что 8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирного марша. Около 50 человек доставлены в УВД. Участницы получили ушибы и другие травмы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146654/
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