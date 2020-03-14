В Генпрокуратуре пояснили порядок привлечения к ответственности судьи со взяткой

Генеральная прокуратура сообщила, что в соответствии с Конституционным законом «О статусе судей», привлечение судьи к уголовной ответственности допускается с согласия дисциплинарной комиссии при Совете судей по представлению главы надзорного органа. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

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Для получения согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности генпрокурор вносит в дисциплинарную комиссию при Совете судей представление. В документе указываются обстоятельства уголовного дела, статья по которой судья обвиняется, просьба о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности.

«В настоящее время ГСБЭП по досудебному производству о вымогательстве судьей Первомайского районного суда Максат Орозбаковой проводятся процессуальные действия по сбору и закреплению доказательств. При наличии достаточных доказательств, дающих основания для подозрения судьи в совершении преступления, следственный орган обязан направить материалы в Генпрокуратуру для решения вопроса о внесении представления в дисциплинарную комиссию при Совете судей. На данный момент в надзорный орган материалы с ходатайством не поступили», — сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, 12 марта в здании Первомайского районного суда оперативники ГСБЭП с поличным при получении взятки задержали судью по гражданским делам Максат Орозбакову. Она вымогала деньги за положительное решение вопроса.