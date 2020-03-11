В управлении ГНС по Ленинскому району Бишкека новый глава

Управление Государственной налоговой службы по Ленинскому району возглавил Руслан Касымов. Об этом сообщили в ГНС КР.

По их данным, приказ о назначении 10 марта подписал председатель ГНС Кабыл Абдалиев.

Новый руководитель ранее занимал должность начальника отдела УГНС по Первомайскому району.

Предыдущий руководитель УГНС по Ленинскому району уволен 9 марта в связи с утратой доверия за непринятие своевременных действий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого он являлся.

Сотрудники Антикоррупционной службы ГКНБ по факту вымогательства взятки задержали инспектора С.Р. и начальника отдела УГНС по Ленинскому району Бишкека Н.Ш. Они вымогали у бухгалтера одной из частных компаний $25 тысяч за вынесение положительного решения по результатам налоговой проверки.