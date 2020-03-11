Фарид Ниязов опять выступил с заявлением. Обвиняет главу ГКНБ в беспорядках

Главным виновником массовых беспорядков и гибели спецназовца может быть признан глава ГКНБ Орозбек Опумбаев. Об этом заявил обвиняемый по уголовному делу по кой-ташским событиям 7-8 августа 2019 года экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.

Он считает, что рано или поздно так, видимо, и произойдет — когда суд постарается объективно и беспристрастно разобраться в том, что же произошло в Кой-Таше.

Насколько мне известно, сам глава ГКНБ это осознает и морально готовится оказаться на скамье подсудимых. Фарид Ниязов

«Уголовное дело по кой-ташским событиям содержит 84 тома бумаги и около двух терабайтов видео и аудиоматериалов, где нет ни одного реального доказательства вины 14 подсудимых во главе с Алмазбеком Атамбаевым. Все обвинения обоснованы на устных показаниях заинтересованных лиц (сотрудников ГКНБ) и нескольких сторонников бывшего президента, кого под жестким давлением силовиков вынудили пойти на сделку со следствием», — заявляет бывший чиновник.

По мнению Фарида Ниязова, опытные юристы без особого труда увидят, как грубо и неприкрыто следователи пытались выгородить и увести от ответственности тех, кто сегодня во власти. Массовые беспорядки были спровоцированы безответственными действиями руководства ГКНБ.

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«Именно Опумбаев спланировал бездарную спецоперацию по силовому захвату Алмазбека Атамбаева, обрек «Альфу» на такой позор. Именно Опумбаев своими приказами не позволил бойцам «Альфы» покинуть дом Атамбаева после провала своей спецоперации, как это делают спецназы во всем мире. Заставил остаться в опасности, зная, что из ближайших сел туда движется огромная толпа разгневанных людей. Именно Опумбаев вызвал «подкрепление» из МВД, зная о неизбежности столкновения милиции с народом, который в массовом порядке собирался в селе Кой-Таш, узнав о стрельбе в доме Атамбаева. Именно Опумбаев сознательно оставил бойцов «Альфы» на растерзание толпы. Обрек Усена Ниязбекова на гибель, а его товарищей на жестокое избиение. И если бы сторонники Атамбаева не взяли альфовцев под свою защиту, последствия были бы куда тяжелее. Это признают сами бойцы спецназа. Именно Опумбаев ответственен за то, что в уголовном деле нет таких важных вещественных документов, как видеосъемка с камер, которыми были оснащены каски у всех бойцов спецназа. Нет также видео с дрона, которым снимал сотрудник ГКНБ во время спецоперации. ГКНБ боится правды, так как вышеуказанные видеоматериалы убедительно свидетельствовали бы, что 7 августа спецназ «Альфа» воевал сначала с женщинами, стариками и детьми», — пишет из камеры Фарид Ниязов.

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Он отметил, что подсудимые будут добиваться открытого процесса. Фарид Ниязов подчеркивает, что в уголовном деле нет никаких секретных донесений.

Это второе громкое заявление Фарида Ниязова за последнюю неделю.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.