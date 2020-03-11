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Общество

Из-за коронавируса сократили сроки выдачи кыргызстанцам загранпаспортов

Государственная регистрационная служба в связи с введенным c 1 марта временным запретом на пересечение государственной границы по ID-карте вводит временную меру по ускорению сроков изготовления и выдачи общегражданских паспортов с 18 до 12 рабочих дней. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС КР.

По ее данным, дополнительная оплата взиматься не будет.

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Для своевременного обеспечения паспортами граждан в связи с сокращением сроков и большого количества заявлений на получение общегражданского паспорта Государственный центр персонификации будет работать в усиленном режиме в две смены — ночную и дневную.

В ГРС напоминают, что прием документов на оформление и изготовление общегражданского паспорта осуществляется в любых территориальных подразделениях ГРС и/или в центрах обслуживания населения при личном присутствии вне зависимости от места жительства и пребывания заявителя.

По всем интересующим вопросам по документированию обращайтесь в колл-центр ГРС 119.

Граждане, временно находящиеся за пределами республики, для получения паспорта могут обращаться в дипломатические представительства без выезда в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146130/
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