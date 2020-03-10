В Бишкеке 10 марта солнечно. Температура воздуха ожидается +9 градусов. День увеличился до 11 часов 40 минут.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерея М» представляют несколько выставок;

ololoErkindik проходит фотовыставка;

в «Лаборатории СИ» — выставка современного искусства «Образы освобождения».

Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

чемпионат Кыргызстана по алышу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

До 13 марта газа не будет:

в жилом массиве «Красный строитель»;

в районе, ограниченном улицами Джаманбаева, Гагарина, Островского, Бакаева, Алтымышева, Минина, Табалдиева , проспектом Айтматова, переулком Островского, рекой Ала-Арчой.

в жилых массивах «Энесай», «Дордой-1», «Дордой-2».

У кого намечается той

Садык Шер-Нияз

Родился 10 марта 1969 года в селе Чон-Капка Таласской области. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, кинорежиссер, продюсер, депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен».

Рыспек Сарпашов

Родился 10 марта 1971 года. Директор МП «Тазалык».

Мирлан Жеенчороев

Родился 10 марта 1980 года в селе Аманбаево Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Республика — Ата Журт».

Памятные даты

Cоздан Сарычат-Эрташский государственный заповедник

В 1995 году с целью сохранения уникальных природных ресурсов, редких видов животных и птиц, а также растений создан Сарычат-Эрташский государственный заповедник.

Его площадь — 134 тысячи 140 гектаров . Заповедник относится к числу особо охраняемых территорий Кыргызстана. По классификации Международного союза охраны природы ему присвоена классификация Ia — строгий природный резерват.

Люди, которые меняли мир

Родилась профессор Жийдеш Истамбекова

Фото из интернета. Жийдеш Истамбекова

Родилась в 1923 году.

Жийдеш Истамбекова из плеяды первых профессоров национальной медицины, первая кыргызская женщина — врач-терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач Киргизской ССР. Начинала она участковым врачом, потом заведовала отделением терапии областной больницы, кафедрой терапии медицинского института, кафедрой внутренних болезней факультета усовершенствования врачей.

С ее именем связаны исследования гипертонической болезни, хронической пневмонии в условиях высокогорья, эпидемиологии предастмы, бронхиальной астмы в городских условиях, влияния минеральных ванн наших курортов на сердечно-сосудистую систему. Жийдеш Истамбекова — автор 3 сборников научных трудов, более 200 научных статей, 2 монографий, 3 методических рекомендаций для врачей.

Родился живописец Аблабек Даиров

Родился 10 марта 1932 года в колхозе имени 25-летия Киргизской ССР Аламединского района. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А.Н.Островского. Участник выставок с 1954-го. Член Союза художников с 1962 года.

Умер в феврале 1989-го.

Фото knmii.kg. Маманские просторы, 1970 год

Мастер поэтического пейзажа. Работал в основном в окрестностях Пржевальска, в Прииссыккулье. Его большие картины и небольшие натурные пейзажные этюды отличаются простотой сюжетов, композиции, тонкой живописностью, искренностью. Одно из лучших полотен Даирова — «Маманские просторы», где изображено широкое предгорье, поросшее стеблями чия, — красиво, поэтично, сложно по живописному решению.

Родился режиссер Балташ Каипов

Фото www.kino-teatr.ru. Балташ Каипов

Родился 10 марта 1936 года в селе Кок-Тонду Ошской области. Режиссер, актер.

Снял художественный фильм «Алымкан» (1965), документальный теле­фильм «Зарево в горах» (1967), «Поле — радость моя» (1968), «Комуз» (1968), музыкальные фильмы-спектакли «Манас», «Токтогул» (оба 1968), телепрограмму из цикла «Атлас СССР» — «Я — Киргизия» (1968).

Ему принадлежат 60 телепостановок («Неотправленные письма Кутуя», «Тайна девушки», «Старик в потертой шинели» и другие).

Балташ Каипов — один из пионеров кыргызской телевизионной режиссуры, опытный и признанный мастер.

В 1971-м Госкомитетом Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию присвоена высшая категория режиссера телевидения.

Умер 23 января 1996 года.