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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Глава Токмакского энергосбыта обвинил членов партии «Биримдик» в нападении

В городе Токмаке избит глава местного энергосбыта Улан Мукаев. Сообщение опубликовано на странице «Беспредел KG» в социальной сети Facebook.

Указывается, что в драке замешан брат мэра города Замир Амангельдиев.

БеспределKG
Фото БеспределKG . В Токмаке избит глава энергосбыта

«Вместе с другом Замир Амангельдиев пришел к начальнику энергосбыта Улану Мукаеву и вывез его с работы. Они привезли его в штаб партии «Биримдик», где депутат местного кенеша Тынай Жансейитов приказал отключить свет партии СДПК и избил. После всех мучений Мукаев написал заявление по собственному желанию. Сейчас в суде рассматривается другое дело в отношении Тыная Жансейитова», — говорится в сообщении.

Видеообращение пострадавшего также опубликовано на странице «Беспредел KG».

В пресс-службе ГУВД Чуйской области сообщили, что эта информация проверяется.

Партия «Биримдик» пока не комментирует инцидент.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145807/
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